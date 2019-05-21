47歲陳姓農民去年7月5日傍晚將收穀車，停放在農田路邊等著收稻，不料未成年黃姓姊妹花放學騎乘機車回家時路過該處，不慎撞到農機後側，當場重摔導致姐姐重傷、妹妹失血過多不治；彰化地院近日依業務過失致死將陳男判處8個月有期徒刑，全案可上訴。

根據判決書，去年7月5日晚間7時17分，年僅17歲、15歲的黃姓姊妹兩人，分別就讀和美高中與國中部，放學後兩人騎車雙載回家，行經和美鎮北庭路56巷時，離家門僅剩下150公尺就到家，卻無故撞上陳男停在路旁的農用拼裝車左後方，釀成一死一傷不幸事故。

撞擊後坐在後座的姐姐顏面骨折重傷，騎乘機車的 妹妹則投、胸重創，失血過多送醫宣告不治。陳男被彰化地檢署依業務過失致死罪嫌起訴。

陳男坦承停車，但辯稱自己無過失，強調該路段未設禁止停車或臨停標誌，車尾塗有銀色反光漆，停放時車輛也開啟LED閃燈示警，已盡到停車注意義務。

彰化地院法官認為，陳男駕駛農用拼裝車載運農作物，應注意不可以停在顯有妨礙車輛通行處，竟疏於注意，停在該處占據1／3道路，僅剩餘3.9至4米寬度供通行，導致15歲黃姓少女及機車經過時，因疏於注意，直接撞上。

法官審酌，被告陳男停車造成車輛行動路線受阻，若未閃避就會撞上車尾，加上當時為夜間，貿然停在該處造成車禍，自屬有過失，且事發後被告迄未與被害家屬達成和解；惟黃女亦有過失，為車禍主因，因此依業務過失致死罪判處8月徒刑。

(中時 )