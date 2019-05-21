來自高雄市的3男1女登山客因雨受困，33歲林女疑似滑倒左膝脫臼行走不便，其中2名男子已自行下山，搜救人員已到達駐紮營地，預計最快22日直升機吊掛救援。（嘉義縣消防局提供）

來自高雄市的3男1女登山客因雨受困，33歲林女疑似滑倒左膝脫臼行走不便，其中2名男子已自行下山，搜救人員已到達駐紮營地，預計最快22日直升機吊掛救援。（嘉義縣消防局提供）

來自高雄市的3男1女登山客19日預計前往白姑山登山，後因下雨改往嘉義縣、南投縣交界的「水漾森林」，孰料33歲林姓女登山客因天雨路滑造成左腳膝蓋脫臼受傷，其中2名男子昨日已自行下山，嘉義縣消防局申請直升機吊掛救援，但因氣候關係，目前還無法作業。

4名登山客紮營在巨石營地，嘉義縣消防局19日獲報後，會同南投救難人員及林務局巡山員共8名前往，確認林女傷勢，20日再出動6位救援人員前往支援，其中2名男性登山客自行下山，已於昨天下午4點多抵達杉林溪停車場。

嘉義縣消防局第三梯次救援人員21日上午整備出發，挺進營地，並攜帶刀具機械等重裝，預備砍除雜竹、林木，以助直升機識別、救援。

嘉義縣消防局第三大隊大隊長陳南合表示，受困兩人除林女無法行走，健康情形安好，原預計今天上午吊掛林女脫困，但因氣候關係直升機吊掛不易，若明早仍無法吊掛，預計將徒步救出林女。

(中時 )