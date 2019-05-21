這次演習首次運用4架自建「無人飛行載具（UAV）」參演，以巡航快速、制高觀測、視野寬廣等優勢，執行偵蒐及辨識落海人員位置。（吳家詮翻攝）

貫徹總統「使太平島成為人道救援中心與運補基地」之南海政策，海巡署會同交通部、國防部、外交部、衛生福利部及國搜中心等相關機關，今天（21日）在南沙太平島海域實施「南援四號」人道救援演練，重頭戲之一有衛福部協助海巡署新購置的「加護型救護車」，投入本次演練，藉由空軍C-130直接載運後送，「飛天救護」成為吸睛焦點。

海巡署表示，本次演練總計動員能量計有4艘艦艇、2架飛機，並首次運用4架自建「無人飛行載具（UAV）」參演，以巡航快速、制高觀測、視野寬廣等優勢，執行偵蒐及辨識落海人員位置，並拋擲救生圈實施救助；另衛福部協助新購置的「加護型救護車」，也在這次演練中亮相，藉由空軍C-130直接載運後送，避免傷患數次搬運造成二次傷害及縮短救援時效，具體提升太平島人道救援能量。

海上救起的傷患太平島上醫療單位立即分類展開急救，中傷傷患由救護車準備後送。（吳家詮翻攝）

為避免傷患數次搬運造成二次傷害及縮短救援時效，加護型救護車直接駛入空軍C-130載運傷患後送，這在我國救援醫療首見。（吳家詮翻攝）

這次演練的科目是模擬載有25名乘客及機組員的小型觀光客機迫降太平島海域時，與漁船發生擦撞，機上人員疏散之餘，2人落海，造成1人死亡、2人重傷，另漁船12人中，3人輕傷，救援操演過程緊湊逼真，充分展現各機關協調合作之默契，並藉此彰顯我國於該海域之搜救機制及醫療能量，可有效遂行國際人道救援任務。

據指出，未來將持續規劃辦理南海人道救援演練，並深化與周邊國家救援合作機制，實踐太平島成為南海人道救援中心與運補基地之角色與地位。

太平島南援演練，海巡署長陳國恩（右一）帶所屬與交通部、國防部、外交部、衛生福利部及國搜中心等相關單位通力合作，完美演出。（吳家詮翻攝）

(中時電子報)