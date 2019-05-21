總統府發文延長前總統馬英九出境管制期限，馬英九表示願親自到總統府向蔡總統說明，蔡英文今天表示，如果馬想來找她，「我當然會歡迎，除了他要出國的事情以外，還有其他的事情可以聊聊」。

立法院日前修正《國家機密保護法》，涉密人員出境管制期限3年，可再延長3年，總統府發文，將馬英九出境管制延長至2021年，馬日前表示，總統府公文上完全沒提到延長管制的原因，親自到總統府向蔡總統說明，也希望蔡英文說明延長管制的原因。

蔡英文今天接受廣播電台專訪表示，「如果他願意來，我們也很歡迎」，這個管制的問題並不是說他就是不能去，而是要提出申請，我們看當時的情況再做決定。

對於蔡英文強調她自己也要受到同樣的管制，主持人質疑兩人情況不同，蔡沒想要去大陸和香港，就算想去，對方也不會同意。蔡則反駁，屆時的情境不同，不能在這個時候排除任何的可能性。

她重申，如果馬想來找她，「我當然會歡迎」，並強調，除了他要出國的事情以外，還有其他的事情可以聊聊，譬如說年金改革的事情，「我們兩個交接的時候他也提到過這個問題」。

對於外界認為，如果真的要洩密，現在通訊和網路這麼發達，就算人不去也可能洩密，質疑管制的必要性，主持人詢問「真的是擔心洩密的問題嗎？」

蔡英文表示，現在的電訊等等確實比較發達，其他的溝通方式也比較進步，但是面對面或者是在不同的情境裡面，還是會造成影響。

她也解釋，除了保密的問題之外，其實還考慮到相關人員的安全問題，因為我們跟香港之間沒有互助關係，無法確保能對卸任元首提供什麼樣的安全保護。

九合一大選後，蔡英文身段變的柔軟，也被質疑「為什麼前3年不做呢？」對此，蔡英文解釋，「我本來就是身段軟的人」，並舉例自己從2008年擔任民進黨主席以後，就經常在民間走動。

至於擔任總統後，她說，是受了幾個限制，第一是真的很忙，尤其是外交兩岸國防事務占掉總統一半以上的時間，另外，就是要接待外賓、主持各種重要的節慶，執政初期也有很多重大政策要花點心思去討論。

至於外界質疑總統變成網紅，蔡英文反問「為什麼我是網紅？」她說自己在2016年的聲量也是蠻大的，就算擔任總統後，聲量還是維持在一定的程度，但是現在的公眾溝通管道變得多元，必須用不同的管道，去跟不同的人用他們熟悉的方式對話。

對自己與對手民調上的落差，蔡英文認為，是時間還沒有到，但她民調上揚的整個趨勢很明顯，她推動的政策，經過三年的努力，現在開始出現累積的績效，從形成到看到最後的結果，這需要一段的時間。

如果蔡英文順利連任，兩岸關係是否會更緊張，甚於開啟戰火？蔡英文則表示「不至於開啟戰火，因為大家都知道維持穩定的態勢，對所有人是最好的一個方案，我相信中國也是如此」。

但是她說，中國對這個區域的企圖心是越來越強，我們面對這樣的情勢，其實更需要一個有經驗而且能夠把所有國際力量集結變成是我們助力的領導人，來面臨和因應這個情勢。

(工商 )