外界認為延長初選對賴神較不利，蔡英文總統今天表示，總統選舉是大事，本來就是一個非常謹慎的過程，要有足夠的時間讓候選人被社會來觀察檢驗。如果賴神輸了初選是否仍會找賴當副手？她說，現階段還是覺得他是一個好的選項」，至於她輸了會如何？蔡則是避談。

蔡英文今天接受POP大國民節目的專訪，主持人蔡詩萍詢問，外界認為延長初選對蔡有利，對賴清德不利，就像國民黨延長初選也對韓國瑜不利，因為這段時間會暴露出更多事件被外界拿出來檢驗。

對此蔡英文表示，總統選舉是大事，這關係未來幾年如何帶領國家，每個政黨在初選過程中，尤其對總統初選，本來就是一個非常謹慎的過程，也要有足夠的時間，讓黨思考，也讓民眾有足夠的時間，讓候選人被社會來觀察檢驗。

由於賴曾當過行政院長，對於自己究竟和賴清德有何不同？蔡英文強調「我做總統比較有經驗」，她說，我們歷經了3年，打下這個國家在下一個階段所需要的建設發展基礎，這是一個困難的過程，當然會承受很大的壓力，但某些程度也是提醒哪些事情要注意。

她說，有經過這種事情的人，在考慮事情和執行後續政策的時候，會比較有經驗，也比較會顧及到許多重要的層面，「這個工作確實需要一些歷練」，尤其是外交兩岸和國防更是需要歷練，在所有政治人物中，她自認在國防外交兩岸的歷練「應該是最完整的」。

對賴清德強調自己的執行力和決斷力，蔡英文也強調，有些事情如果考慮的周全就能讓社會的紛爭降低，那就要會盡量的謹慎周全的方法去處理，「有時候為求明快，可能會導致很多的細節沒有考慮到」，尤其公共政策就常常在細節上面沒有去注意，而衍生紛擾並造成負面的衝擊力。

她說，政治這件事情，沒有絕對的明快和執行力的問題，很多的事情要看當時的情況和事情的複雜度，在台灣和民主社會意見這麼多元，在處理事情上面還是要有一個周全性在。

蔡賴相爭，如果賴清德輸了初選，蔡英文會繼續在未來大選中找當當副手嗎？蔡英文表示，這是整個民進黨的事情，我們一定會著眼在最高勝選的選項，「我相信我們的支持者跟我們的黨，在這個階段還是覺得他是一個好的選項」。

但萬一是蔡英文初選輸了，又會如何？蔡英文不願回答，只尷尬的說「我們現在就不談萬一了」。

(工商 )