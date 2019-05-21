郭台銘談選總統：不是為了賺錢 多1個0對我是沒有用的 19:422019/05/21 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鴻海董事長郭台銘21日到桃園市參與里民座談。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海董事長郭台銘21日到桃園市參與里民座談，他還三鞠躬感謝里民參加。他說，政治必須向經濟服務，也希望多聽大家的聲音。他也強調，堅持兩岸和平發展，不和平就沒安定，沒安定就不能發展經濟，就沒有未來。 郭台銘說，選總統不是為了自己賺錢，「多了1個0對我是沒用的」，是為了台灣的未來。他也引用「禮運大同篇」：老有所養，幼有所教，陳述自己的福利政策。 他又說，自己沒有高學歷、高背景，只有透過創業、賺錢，才能實現自我理想。如今已經到了沒必要為錢工作，應該貢獻給國家、百姓，才會決定站出來。 (中時 ) #賺錢 #自己 #郭台銘 #里民 #經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 不只韓國瑜 盧秀燕、朱立倫後援會也改名挺郭董 11:062019/05/18 政治 當選總統後？ 郭台銘：中華民國利益為重 20:212019/05/18 財經 國民黨群雄 韓國瑜民調依舊領先 10:212019/05/19 政治 初選變「洗粉專」？他要郭台銘負起責任 12:072019/05/19 政治 郭台銘大喊雲林富 中華民國才會富 15:152019/05/19 財經 韓流消退？她直言有人帶風向 08:262019/05/21 政治 酸鴻海跳樓多 葉毓蘭痛批小英：公務員自殺算誰的 09:482019/05/21 政治 挺郭棄韓發酵 網轟國民黨：噁心！ 14:102019/05/21 政治 郭台銘批勞基法修得不倫不類「菜不行就換鍋煮」 16:522019/05/21 政治 郭台銘：民調像天氣 昨天下雨今天好天氣 16:252019/05/21 政治 政治熱門新聞 錄莒光園地挨轟 館長道歉：讓長官跟弟兄們蒙羞了 - 政治 六合夜市人潮靠臨演？ 攤商怒斥「黑白講」 - 政治 爆料韓冰最大心願？韓國瑜笑到臉紅 - 政治 韓國瑜讚館長豪邁 樂意再上節目交換意見 - 政治 韓流救六合夜市攏係假？在地人這樣看 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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