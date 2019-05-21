鴻海董事長郭台銘21日到桃園市參與里民座談，他還三鞠躬感謝里民參加。他說，政治必須向經濟服務，也希望多聽大家的聲音。他也強調，堅持兩岸和平發展，不和平就沒安定，沒安定就不能發展經濟，就沒有未來。

郭台銘說，選總統不是為了自己賺錢，「多了1個0對我是沒用的」，是為了台灣的未來。他也引用「禮運大同篇」：老有所養，幼有所教，陳述自己的福利政策。

他又說，自己沒有高學歷、高背景，只有透過創業、賺錢，才能實現自我理想。如今已經到了沒必要為錢工作，應該貢獻給國家、百姓，才會決定站出來。

(中時 )