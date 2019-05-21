對前行政院長賴清德指控在他是否選總統這件事情上，蔡總統或幕僚在說謊，蔡英文總統今天反駁，強調在立委補選前一周她到台南與賴晚餐，曾問過賴「你將來要做什麼？」賴當時說「等316（立委補選）以後再說」，這是各自解讀的問題，並沒有說謊的問題，「這說的有點太重了」。

蔡英文今天接受POP大國民主持人蔡詩萍專訪，對於賴說蔡沒有問他會不會選總統這件事，認為不是蔡說謊就是幫蔡競選的人在說謊。

蔡英文表示，事實上重要的是，在賴登記之前，確實有很多人去問過這樣的問題，無論是直接還是間接，她確實在今年3月16日的那次立委補選之前的一個禮拜，有見到賴，兩人一起吃晚飯。

她說，當時有問他說「你將來要做什麼？」也有跟他說「這一局我們兩個最關鍵」，賴當時回答「316以後再說」，主持人詢問，但是妳並沒有直接問賴要不要選？蔡英文表示，這就是各自解讀的問題，並沒有說謊的問題，這樣說「有點太重了」。

蔡詩萍追問，總統府和行政院的距離並不會很遠，為什麼都沒有面對面談過這個問題？她說，她跟她的行政院長一向都是如此（面對面談），只是我們這個對話，是在賴已經不在當行政院長回到台南有一陣子之後，她也有一陣子沒有看到他，才會問他。

蔡賴陣營近來相互駁火，讓民進黨支持者頗為擔心，蔡英文表示「所以我們到現在為止，都希望雙方都能夠克制一點」。

至於在初選之前，蔡究竟有沒有想過要延攬賴作副手人選？蔡英文表示，這個可能性當然是存在的，對民進黨來講應該也是蠻自然的一個選項。

對外界指責蔡是破壞初選的遊戲規則，蔡英文解釋「這可能是不太了解民進黨整個的決策機制跟生態」，民進黨最重要的決策機制是中常會跟中執會，每年也會定期開全代會，這就是民進黨最重要的決策機制，「絕對沒有說蔡英文改機制這件事情」。

她說，如果說要做決策，一定是中常會跟中執會擔任最重要的角色，這些成員也是黨員選出來的，她在做黨主席的時候，絕對沒有主席去主導，都是大家坐下來談一談，有共識有方向時候，再把這些共識送到中執會去做正式的決議，只有雙方堅持不下的時候，主席才會做決定，「我一向都是尊重大機制的運行」。

不過她也強調，中常會跟中執會有個很重要的核心思想，就是希望2020年可以集結最大的戰力，也希望整個的過程不要傷了和氣，能夠協調的就盡量協調，所以他們也希望這一局能夠用協調來完成，所以才有所謂的五人小組，這個協調本來就是在初選之中就有的。

(工商 )