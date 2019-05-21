Aqours成員鈴木愛奈（中）比手臂長短受打擊，齋藤朱夏（左）與降幡愛趕緊安慰她。（twitter截圖）

「學園偶像祭5週年」訊息影片公開！

將聲優與角色完美重疊的日本跨媒體音樂節奏遊戲「LoveLive!學園偶像祭」中誕生的女團「Aqours」，20日晚間Aqours「渡邊曜」的聲優齋藤朱夏、「小原鞠莉」聲優鈴木愛奈、「黒澤Ruby」聲優降幡愛三名成員化身「浦之星女學院」角色，在進LINE TV等平台進行直播，卻因一個動作嗨翻觀眾，成員也笑到東倒西歪。

三人在畫面上坐成一排，先是提到去年11月在東京巨蛋舉行該團的第4回巡演種種趣事，她們也將在本月29日在日本發行演唱會現場影像，三人看著精華影片中特別共同演出的大型交響樂團，唯美樂曲演奏環繞在巨大會場中，她們直嚷「看到都起雞皮疙瘩了！」

接著回覆歌迷來信時講到「身材較嬌小，排練中有無遇到什麼趣事」，鈴木愛奈先是自白「其實...我手臂超短」，三人就在現場比較了起來，將雙手臂直直網上伸直，沒想到坐在中間的鈴木愛奈在畫面上明顯比身邊兩人短了一大截。

衝擊的結果讓鈴木愛奈自己拍手狂笑，歌迷立即也紛紛在網上爆笑推文「笑到不行」，還有歌迷擅自頒獎牌「（左至右）金銅銀」，齋藤朱夏與降幡愛見狀趕緊安慰鈴木愛奈，展露成員愛，而降幡愛不忘服務觀眾，頻頻提醒「截圖時間喔！」，推特上隨即暴增三人逗趣截圖。

該遊戲國際版今年迎向5週年，在台日皆有眾多歌迷與遊戲迷支持。營運團隊為感謝玩家們持續的支持，Aqours除當天不克出席的小宮有紗外，8名成員錄了一段感謝玩家們的祝賀影片。

(時報周刊)