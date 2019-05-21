WENTEX純棉輕感紗雙人床組，雙人定價1萬5800元，特價6800元。（WENTEX提供）

東妮寢飾粼粼波光100％萊賽爾纖維印花床組，7980元。（東妮寢飾提供）

東妮寢飾冰咖啡沙涼感被，原價3960元，售價1680元。（東妮寢飾提供）

3M以核心科技結合四大工法，打造瞬涼五度的絕佳睡眠體驗。（3M提供）

對抗炎炎夏日，寢具品牌出招，專屬夏日涼被，依據各家的專利與材質的不同，降溫幅度從2到5度，部分材質涼感能撐20次，部分則訴求物理性涼感，能一直帶來涼感，消費者購買前可得仔細看，除了涼被，天絲床組也是夏日熱銷第一，成各大品牌競逐之地。

日比寢具公關表示，在夏季寢具的選擇上，透氣、吸溼、親膚是銷售關鍵要素， 因此芭蕾紗、輕感紗、天絲、泡泡紗材質的床組大受消費者青睞，買氣從母親節檔期開始發酵。

東妮寢飾公關則談到，今年母親節檔期較去年成長3到5％，在百貨業服裝銷售普遍負成長下，寢具仍有小幅成長，品牌著力於強化差異性，新推出的「冰咖啡紗涼感涼被」帶來冰涼觸感，除了涼被品牌也加碼祭出涼感內衣及T-shirt，搶攻夏日市場。

看好涼感市場的還有3M，品牌攜手設計師聶永真，讓涼被設計也能有時尚文青感，推出JAZZ新花色及雙人尺寸涼夏被，3M推出「涼夏優惠方案」，即日起至31日止，至HOLA選購3M寢具滿3000元送300元折價券；MOMO購物購買3M寢具類產品滿兩件可享88折；PChome合購多件3M寢具可享85折優惠；全台家樂福及Yahoo購物也都推出寢具促銷價，詳情可洽品牌官網。

(中時 )