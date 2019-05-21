彰化縣議會第19屆第一次定期會開議，近日正在進行縣政總質詢，由縣議員輪番上質詢台；國民黨籍曹嘉豪21日為了幫更多年輕婦女爭取友善的職場與生育環境，抱著9個月大的稚女「推推」上質詢台，無辜大眼、可愛模樣，讓平日嚴肅又不時飄來陣陣火藥味的議事殿堂，氣氛瞬間都輕鬆柔和許多。

曹嘉豪說，今天難得質詢放下往昔咄咄逼人的模樣，要聊點輕鬆溫馨的議題，為更多年輕婦女爭取權益，特別以揹斤把9個月大的小女兒抱著進行質詢；他還幽默自嘲，去年女兒出生那天，自己因為忙著被彰化縣政府提告，開記者會反擊，而錯過了迎接女兒出世的第一刻。

曹嘉豪表示，根據2019年台灣女性生育意願現況調查報告，有62.4％、20歲到29歲女性認為「不生孩子也沒關係」，甚至有37％女性認同「與其養孩子不如養寵物」。反映出現今的大環境不友善，導致年輕夫妻生養小孩的意願越來越低。他要求縣府社會處相關局處盡快思考對策改善現況，尤其縣府內部女性員工眾多，更應帶頭示範、成立育兒中心，鼓勵企業跟進。

不過，9月大萌娃不怕生，充滿好奇心，不斷東扯西扯占據質詢麥克風，讓曹嘉豪質詢過程數度中斷發言，最後不得不投降說「我看還是把你還給媽媽好了」，坐在後方的縣議員劉淑芳見狀，趕緊向前、輕聲微笑喊著「來，姑婆抱抱」接手萌娃時不忘吐槽一下年輕奶爸「現在知道媽媽有多重要了吧！」

(中時 )