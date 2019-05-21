台南市警局於玉井分局舉辦第7場「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署活動。（劉秀芬攝）

台南市警局於玉井分局舉辦第7場「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署活動。（劉秀芬翻攝）

台南市警局於玉井分局舉辦第7場「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署活動。（劉秀芬翻攝）

台南市警局舉辦第7場「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署活動，21日上午於台南市政府警察局玉井分局3樓禮堂熱鬧登場，台南市警察局長黃宗仁相當重視，親自出席與各宮廟代表搏感情。

公約簽署活動由在地藝陣官將首揭開序幕，炒熱氣氛，轄內58間宮廟派員出席，聯合簽署行動公約，共同宣示「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」，透過宮廟自律，共同守護台南市優質宮廟文化。

台南歷史悠久，有全台最豐富多元的廟宇及民族信仰活動，近日多起陣頭暴力事件，市警局展現魄力，強調若發生脫序行為，立即動員快打部隊執法不寬貸決心，更全國首創號召宮廟負責人共同連署約制，從事前申請到活動中自律，打造熱鬧不失序、環保無公害、不聚眾滋事及影響交通，優質有品牌宮廟文化。

黃宗仁說，召集大家來訂一個眾神行動公約，是因現在老百姓和以前不一樣，以前廟會熱鬧都不想睡覺，但時代不同了，因此請大家一起來見個面，共同努力要怎麼做，建立一個平台及機制，大家迎神照迎神，建醮照建醮、遶境照遶境，但要共同遵守，把壞的儘量避掉，不會造成交通阻塞，不要造成隔壁抗議報案電話不斷，大家共同約束，但現在時代不同了，共同來守護優質的廟會文化。

台南市警局表示，長期配合市政府推動「優質宗教文化」，結合民政、環保、消防等單位防止宗教噪音、環境汙染、交通及暴力事件，此次為維護傳統優質廟會文化，避免脫序違法行為發生，將過去警察服務內容再升級，號召宮廟自律，秉持「事前預防勝於事後處置」的精神，「自律為主，他律為輔」之策略，凝聚宮廟共識，展現台南廟會新文化。

(中時 )