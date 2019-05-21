雲南省生態環境廳等單位今天（5月21日）聯合發布《雲南省外來入侵物種名錄（2019版）》。其中，對生態環境和經濟發展影響程度較大的惡性入侵類和嚴重入侵類外來入侵物種，包括最近正在大陸肆虐的草地貪夜蛾，計有115種，占全部種類的26.1％。

該名錄收錄了雲南省境內發現的蕨類植物、被子植物、甲殼動物、昆蟲、哺乳動物等類群的外來入侵物種共計441種及4變種。其中，Ⅰ級惡性入侵類33種（植物31種，動物2種）、Ⅱ級嚴重入侵類82種（植物42種，動物40種），其他為Ⅲ級局部入侵類、Ⅳ級一般入侵類和Ⅴ級有待觀察類。

2019年1月在雲南省德宏傣族景頗族自治州首次發現的草地貪夜蛾已被列入Ⅱ級嚴重入侵類。該蟲晝伏夜出，繁殖力強，成蟲可單次順風飛行上百公里，尤其喜食禾本科植物，目前已有包括雲南省在內的多個省區發現玉米受害。

雲南省生態環境廳副廳長高正文表示，外來物種主要通過自然擴散、無意引入、有意引入3種途徑入侵。目前，雲南已經成為我國外來物種入侵的「重災區」，有必要系統評估全省外來入侵物種的種類及其危害，為今後的防控工作提供科學依據。

(旺報 )