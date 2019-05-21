「Toe巴克禮pha-pha-走」交通特展，重現當年巴克禮牧師在台灣曾使用過的多種交通工具，圖中為仿製的竹筏。（曹婷婷攝）

「Toe巴克禮pha-pha-走」交通特展，重現造型可愛的復古火車。（曹婷婷攝）

百餘年前，蘇格蘭籍牧師巴克禮在台灣創辦第一份報紙、設立第一所西式大學，在台奉獻60年翻山越嶺足跡遍全台，所見所聞刊載報紙成珍貴史料；今年是巴克禮牧師170周年誕辰，台灣教會公報社推出「跟著巴克禮趴趴走」特展，一窺巴克禮如何用雙腳愛台灣。

巴克禮牧師事蹟近年受到越來越多關注，台灣教會公報社選在巴克禮牧師誕辰170周年，年初規畫這檔特展，11月底還將於他的生日月分推出蘇格蘭市集，另也從巴克禮牧師16歲就寫下獻身文，將仿府城16歲成年禮概念，邀16歲少年感受16歲該具備的理想與勇氣。

台灣教會公報社此次為了這場特展，投入許多心力考據、爬梳100多年前史料，社長方亭嵐表示，展覽內容是根據百年前《台灣教會公報》中，巴克禮親筆寫的遊記及國家圖書館提供珍貴歷史相片，重現巴克禮當年到東部乘坐「阿美轎」、在台南市區往返搭乘牛車，水路則有竹筏、輪船等交通工具。

巴克禮遊記也曾到訪香港，他在當地見到百年前香港官府即強制雇主必須讓勞工「做六休一」的歷史紀錄，與當今的一例一休不謀而合，讓人格外有感。

此外，巴克禮也記述環台曾在牛車上過夜，公報社特別向七股區三股國小商借一輛牛車。方嵐亭說，巴克禮記述的牛車為木造輪子，但現今即使找到也已不堪用，三股國小的牛車保存得不錯，可望讓都會區孩子體驗早年先民生活的樣貌。

「Toe巴克禮pha-pha-走」交通特展5月24日開幕，為期起至7月12日止，5月25日、6月8日、6月22日、7月6日上午11點，限額30名免費乘坐「阿美轎」體驗。

(中時 )