台北市議會昨進行專案報告，台北市長柯文哲在市議員王世堅質詢結束後，攝影機鏡頭發現柯文哲似乎在說「垃圾」，引來王世堅痛批「柯文哲說謊被戳破，惱羞成怒」。今天媒體再問此事，柯文哲回「是看到什麼就說什麼」，但又貼文要忍住碎碎念。不過，柯粉紛紛大讚柯P反擊。

柯文哲是下午在臉書、IG同步發文，指「我常常會碎碎念，也不知道自己講了什麼，但是罵別人自己也不會變好啦，下次我會盡力忍住。」但仍舊沒否認議會質詢有說「垃圾」一詞，與王世堅勢同水火的狀況不變。

網友對柯文哲貼文回應，竟是柯粉大集合，如「罵別人自己也不會變好，但是看你罵人我心情會變好...XD」、「王議員，你辱罵柯P多久了？....說你一句就要玻璃心的道歉？」、「會覺得你失言的，大概也不是什麼好東西」、「覺得當市長沒有義務要接受無止盡的低級羞辱」、「當議會淪為作秀場合，其實市長不用配合他」、「對於王世堅就不用客氣了啦」。看來王世堅扶龍命格仍在，越罵柯文哲，柯文哲人氣反而走堅。

(中時電子報)