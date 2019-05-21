對於「館長」陳之漢痛指高雄市長韓國瑜不講信用，韓國瑜今（21）日回應，館長的批判、指責如果是需要改的，他很樂意去改；若並不是真實的情況，則予以尊重。韓也說，非常樂意再去上他的節目，直接交換意見，也稱讚館長具有男兒豪邁之氣！

前新北市市長朱立倫20日晚間參加「館長」陳之漢直播，館長詢問「當政客重要還是信守承諾重要？」更痛指高雄市長韓國瑜不講信用。朱立倫尷尬表示，「我沒資格回答」，但從政黨及支持者角度，也要體諒一下，因為大家都想找最強的人選。

韓國瑜今接受《ETtoday新聞雲》專訪則回應，他非常樂意再上館長的節目，直接交換意見，韓國瑜也稱讚館長有男兒豪邁之氣！

另外，對於有些網友黑高雄市政府、黑六合夜市、黑韓國瑜，韓國瑜痛批，他們自以為達到目標，但這些人就是太無聊！是否繼續愛與包容下去？韓國瑜說，「當然要」，愛與包容是普世價值，怎麼可能變成「恨與仇視」！

至於館長的批評，韓國瑜非常感謝館長對高雄慷慨解囊，捐了50萬。韓說，館長的批判、指責是需要改的，他很樂意去改；若並不是真實的情況，則予以尊重。韓也希望館長的節目可以讓網友們感受到更多的快樂、更多的愛與包容。

韓國瑜也承諾，非常樂意再去上他的節目，直接交換意見，也稱讚館長在某個點上，也具有男兒豪邁之氣！

(中時電子報)