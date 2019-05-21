蔡英文總統在受訪時表示，歡迎前總統馬英九到總統府聊聊，馬辦今（21）日表示，樂見蔡總統對雙方會面持正面態度，希望府方能夠儘速安排。

馬辦指出，馬英九遭延長出境管制，違反民主常態，凸顯制度有違憲之虞，除維護自身權益外，馬英九也願意就民主憲政議題，與蔡總統當面討論。

至於蔡總統所提之年金改革議題，關乎廣大軍公教勞民眾的退休保障及年金永續，馬英九也表示很樂意向蔡總統提供建言，更願意針對司法改革、轉型正義、能源政策及經濟發展等民眾關心的議題，與蔡總統交換意見。

(中時 )