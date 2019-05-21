蔡歡迎雙英會 馬辦：希望府儘速安排 20:262019/05/21 中時 王正寧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統(右)對馬英九再下「出境管制」至2021年5月20日。(資料照片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統在受訪時表示，歡迎前總統馬英九到總統府聊聊，馬辦今（21）日表示，樂見蔡總統對雙方會面持正面態度，希望府方能夠儘速安排。 馬辦指出，馬英九遭延長出境管制，違反民主常態，凸顯制度有違憲之虞，除維護自身權益外，馬英九也願意就民主憲政議題，與蔡總統當面討論。 至於蔡總統所提之年金改革議題，關乎廣大軍公教勞民眾的退休保障及年金永續，馬英九也表示很樂意向蔡總統提供建言，更願意針對司法改革、轉型正義、能源政策及經濟發展等民眾關心的議題，與蔡總統交換意見。 (中時 ) #蔡總統 #馬英九 #議題 #民主 #年金 也許您會感興趣 推薦閱讀 網紅總統雙面刃 04:102019/05/17 時論廣場 出境管制再延2年 馬英九強烈不滿 19:352019/05/17 政治 國民黨若由韓國瑜出線 徐巧芯：馬英九百分百支持 04:532019/05/18 政治 通過同婚專法 李建興：蔡總統有勇氣 不為選票考量 20:122019/05/18 政治 高雄黃昏市場攤商怨擠爆影響生意 馬英九機靈回應 23:582019/05/18 政治 同婚效應？深綠民調蔡英文聲望顯著翻升 10:042019/05/19 政治 辣台妹不夠力!深綠民調小英三年施政表現不及格 11:422019/05/19 政治 小英：耐心走完民主程序 賴辦：要守遊戲規則 16:172019/05/19 政治 出境管制期遭再延2年 馬英九怒：羞辱性行政處分 17:102019/05/19 政治 執政三周年報告 藍綠大拚場 23:362019/05/19 財經 政治熱門新聞 錄莒光園地挨轟 館長道歉：讓長官跟弟兄們蒙羞了 - 政治 六合夜市人潮靠臨演？ 攤商怒斥「黑白講」 - 政治 韓國瑜讚館長豪邁 樂意再上節目交換意見 - 政治 爆料韓冰最大心願？韓國瑜笑到臉紅 - 政治 韓流救六合夜市攏係假？在地人這樣看 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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