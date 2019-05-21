何猷君拍攝實境節目《愛的時差》在澳門「戀愛巷」牆上寫字，恐觸法。（取自新浪微博＠會火）

澳門賭王之子何猷君向超模女友奚夢瑤求婚成功後，網友翻出2人相識、相戀的實境節目《愛的時差》，其中有一幕是何猷君在澳門古蹟文物大三巴的「戀愛巷」牆上寫字，向奚夢瑤示愛的畫面，網友直指此一行為已觸法。

何猷君5月19日在Instagram上發文道歉，澳門文化局今天（5月21日）回應，表示，何猷君塗鴉的牆身，建築物位於世界遺產緩衝區範圍，屬私人業權，故該塗鴉行為引致的相關責任，需由建築物業權人決定是否追究。

去年何猷君與奚夢瑤參加《愛的時差》被配成對，何猷君在澳門「戀愛巷」的牆上寫下：「小明（奚夢瑤），你覺得咱兩有可能在一起嗎？」網友質疑被塗鴉的建築位於澳門世界遺產城區內，何猷君的行為已經觸法，這最高可以處罰款2萬元澳幣（約2400美元）。

何猷君隨即透過Instagram道歉：「作為一位奉公守法的澳門市民，做出任何和法律抵觸的行為肯定是不對的。因此，想在這裡先跟所有澳門市民和各個政府部門道歉。」並解釋說，當時因牆上已有其它塗鴉，「沒有謹慎思考並決定做出不正確的行為，是本人的錯誤。」會承擔責任及配合調查，同時吸取教訓及改正自己。

澳門文化局表示，2017年11月曾接到有關綜藝節目在澳門拍攝的申請，經審核後批准拍攝，「戀愛巷」為拍攝場景之一，但未提及拍攝塗鴉的內容安排。

(旺報 )