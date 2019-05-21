中選會今召開委員會議，審查7項全國性公投提案，最終決議2項公投案將舉行聽證，釐清相關爭點，另有4項公投提案將函請提案領銜人限期補正。此外，中選會也指出，由廖彥朋領銜提案的「核能減煤」公投案，補正內容經委員會審議認定仍不符合規定，決議予以駁回。

中選會委員會議今日於下午2時30分召開，直至傍晚5時40分許才結束。中選會會後說明，廖彥朋所提「您是否同意，立法院應制定專法，使2030年以前達成核能發電比例不得低於燃煤發電？」案，經中選會於4月22日函請提案領銜人限期補正後，內容經委員會審議認定仍不符合規定，決議予以駁回。

中選會也說，經審議有舉行聽證必要以釐清相關爭點的2案，包含李敏所提「核電廠延役」公投案，以及張善政所提「數位國家」公投案。

中選會還指出，有4項公投案先前已舉行聽證，經提委員會議審議，決議函請提案領銜人限期補正，包含張靜所提「陪審團」公投、蔡中岳所提「您是否同意，在『高放射性核廢料最終處置場』啟用前，不得提出或執行新建、續建、擴建或延役核電廠之計畫？」案

另外，還有呂秀蓮所提「和平中立」公投，及黃泰山所提「你是否同意修改動物保護法，明定直轄市、縣市政府動保機關應執行無主流浪犬貓之誘捕、絕育」等2案。

針對「核能減煤」遭駁回，中選會代理主委陳朝建說明，委員會認為提案領銜人若認核電與燃煤發電是一體兩面，但在公投提案主文中「核能發電比例不得低於燃煤發電」，即只要不逾越核能發電比重的前提下，燃煤發電比重亦有可能不用減低，甚至可在不逾越核電比重下，於提升核電比重時，燃煤比重也有提升空間。

陳朝建說，因此補正後的主文及理由書有模糊未明的地方，仍有提案內容不能了解提案真意之慮，經委員會審議認為此案補正後仍不符合公投法要件，如《公投法》第10條規定之公投案提案內容不能瞭解其提案真意，決議予以駁回。

陳朝建也表示，公投提案為公民的權利，若提案被駁回後，領銜人除得以行政爭訟外，亦得再提公投案，但仍需符合公投法提案的法定要件及門檻。

(中時 )