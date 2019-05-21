中選會今召開委員會議，審查7項全國性公投提案，最終宣告由廖彥朋領銜提案的「核能減煤」公投案，補正內容經委員會審議認定仍不符合規定，決議予以駁回。對此，廖彥朋受訪直言「非常遺憾」，中選會完全淪為政黨打手，而接下來也會針對此事，以及過去一年多來中選會各種違法亂紀的事情進行行政訴訟，並向監察院陳情。

對於「核能減煤」案遭駁回， 廖彥朋表示，這結果算是預期中的，因為畢竟若核能真的成為公投案，對明年選舉的衝擊非同小可；但今年案子本身是完全符合《公投法》規定的，且在中選會要求聽證、補正時都完全配合，如今還是被予以駁回。

至於中選會指提案內容仍有不能了解提案真意之慮，廖彥朋強調，過程中配合補正，也聽從專家、學者及委員意見，拿掉公投「究責機制」「核能減煤」等文字，可見不僅採用專家學者建議，也完全按中選會的方式處理，但中選會仍認為不能了解其真意，「我也不知道他們是真的不懂，還是假的不懂」，接下來當然會走法律途徑。

(中時 )