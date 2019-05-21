彰化縣議員張瀚天去年以全縣第二高票、選區最高票連任，3月下旬以「中生代出頭」宣布參選，不料卻反遭揭露過往黑歷史。(謝瓊雲翻攝)

國民黨彰化縣黨部22日上午將公布立委第二選區初選全民調結果，決定誰將代表國民黨挑戰綠委黃秀芳；但參選人之一的陳杰陣營始終拒絕承認對手張瀚天的參選資格，強調無論勝負都不接受初選結果，是否導致泛藍分裂？縣黨部強調會走完初選程序，並將結果交付黨中央定奪。

前立委陳杰、縣議員張瀚天兩人表態爭取立委提名，上月24日兩人完成領表登記，縣黨部3度舉行協調會，雙方卻毫無共識；代表出席的陳杰胞弟、前彰化市長溫國銘以排黑條款認為張資格不符，3度拒絕協商。

因協調破局，最後只能由選監小組召集人黃君韜代為執行，選定民調公司、初選號次，縣黨部並將協調會會議紀錄以雙掛號郵寄給雙方，並在17日下午獲縣黨部委員會一致通過；決定採取全民調方式，由艾普羅、全國公信力兩家公司於20日、21日兩天晚間6時至10時進行電話民調。

不料，陳杰17日主動到彰化地院遞狀聲請假處分要求暫停初選，20日晚間電話民調作業開始時，溫國銘更在個人臉書公開貼文掀張瀚天昔日黑歷史，一度引發雙方支持網軍大亂鬥，上午該則貼文已遭刪除。

動作頻頻的陳杰陣營批評初選有如黑箱作業，強調絕不會向黑金低頭，否則將重創黨的形象；張瀚天則呼籲黨要團結，一切遵循初選機制，低調回應對手攻擊。

有資深黨員私下指出，既要爭取黨的提名，參與初選就應尊重黨的機制，不斷攻訐、耍小動作，只會搞得兩敗俱傷；尤其若拿排黑條款溯及既往，全台將有多少藍綠政治人物資格不符？

彰化縣黨部主委張曼莉表示，排黑條款不溯既往，張瀚天資格經中央組發會主委李哲華、考紀會主委魏平政認定沒問題，也書面函覆說明；她強調初選一切依法辦理、程序完備，尊重參選人言論，但也不容一再詆毀，破壞當初雙方簽署的參選公約。

兩方人馬陣營持續勤走基層拜會，若是最後的民調結果仍無法令雙方滿意，初選作業是否形同虛設？後續發展備受關注。

(中時 )