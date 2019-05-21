南韓最高法院令日本企業賠償南韓前徵用工問題，日本政府20日要求南韓根據《日韓請求權協定》設立由第3國參加的仲裁委員會，否則將提訴國際司法法庭(ICJ)。

日本政府內認為，南韓可能不回應，有政府高官斷言，兩國關係仍無改善的跡象，6月舉行20國集團(G20)峰會時也無需舉辦日韓峰會。

日本外務大臣河野太郎21日在記者會上，針對2戰時期徵用工賠償訴訟問題表示，「如果(南韓)國內採取因應對策有限，當然只能委託仲裁了。必要的話，希望能在國際司法的場合解決。」意即，若仲裁委員會無法解決，則考慮提訴國際司法法庭。河野強調，希望文在寅總統作為南韓政府的代表能有負責任的對應。

南韓原告方因日本企業不賠償，而向南韓法院申請拋售被扣押的日本企業資產，河野對此表示，「萬一對日本企業造成實值傷害，日本政府將採取必要的(報復)措施。」

河野22、23日將在巴黎出席經濟合作開發組織(OECD)的閣僚理事會，預定23日與南韓外長康京和會談，他表示，兩人將討論兩國間的令人憂心事項。

日本政府主張，根據戰後簽署的《日韓請求權協定》，南韓在法律上不能再要求日本企業賠償。日本1月向兩韓提出希望由兩國協商解決，經過4個月南韓仍無任何動作，日本政府才採取了尋求仲裁甚至對簿國際司法法庭的強硬態度。

官房長官菅義偉21日與甫履新的南韓駐日大使南官杓在首相官邸會談，他要求韓方允諾設置仲裁委員會，還表示，期待南官杓盡力改善日韓關係。

日本政府認為，南韓會不會答應交由仲裁委員會解決還是未知數，即使設立仲委會，韓方也必須保證任命委員。日本6月下旬將在大阪舉辦G20峰會，原本打算藉此時機舉行日韓峰會，但日本政府高官表示，或已無此必要。

有韓媒預測，日本企業被扣押的資産若被強賣，日本可能採取報復措施，包括提高關稅、限制製造半導體時不可或缺的原料以及防衛戰略物資出口到南韓等。

(中時 )