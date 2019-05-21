胡歌發出臉變形自拍。（圖／翻攝自胡歌微博）

胡歌先前也曾分享醜怪自拍。（圖／翻攝自胡歌微博）

36歲大陸男星胡歌外表帥氣、個性逗趣，最近他赴坎城影展，穿著一身筆挺西裝的他，舉手投足迷倒一票粉絲，怎知老愛不好好用臉的他，今(21日)下午突然曬出一張醜怪自拍，可見他拿著巧克力冰淇淋，臉部扭曲，被網友虧撞臉韓國男星李光洙，引來7萬多名網友留言：「求你刪掉」。

胡歌日前和廖凡、桂綸鎂等人到坎城影展宣傳新片《南方車站的聚會》，吸引許多知名電影人士現身力挺，胡歌自嘲太緊張，笑說在車上還偷喝了一口導演的酒壓驚，現場眾星雲集，還被網友發現胡歌在紅毯上遇到《追殺比爾》導演昆汀塔倫提諾，在遠處露出了迷弟般的微笑，引來熱議。

調皮的胡歌，過去便曾曬出自己被門夾到的搞笑自拍，今下午他又發文寫下：「應廣大網友的要求發一張自拍吧」，可見照片中的他頭髮飄逸、表情陶醉、五官變形，跟紅毯上的形象根本是兩個人，粉絲吐槽說：「你誰啊？」、「哥你幹什麼？」、「請你撤回！」、「有話好好說你不是長這樣！」

(中時電子報)