4人和觀眾分享拍攝心境。（岸上影像提供）

昆丁現身《灼人秘密》首映場。（岸上影像提供）

電影《灼人秘密》20日在坎城影展「一種注目」競賽單元舉行世界首映，導演趙德胤領軍吳可熙、夏于喬與宋芸樺盛裝出席，現場上千位置座無虛席，好萊塢導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）也到場觀影，映後趙德胤分別擁抱3位女演員，感謝在拍攝過程中對他的信任，吳可熙在影廳亮燈後仍默默拭淚，宋芸樺也爆料：「坐我右邊的女演員（可熙）一直在落淚，她可能是想到拍攝的時候多掙扎。」

和來自世界各地的影人一起欣賞該片前，趙德胤直呼心情「坎坷」不安，身兼編劇與女主角吳可熙則緊張到失眠，首映前毫無食慾，夏于喬也在出發前往紅毯前吃了兩包胃藥以免胃痛痙攣。吳可熙看完片後感性表示：「我想專心看電影，可是看的過程中卻忍不住落淚，因為感受到曾經被＃Me too的人，或是發生過這類事件的人，他們內心的創傷，希望觀眾看的時候，也能接收到我們想傳達的訊息。」

夏于喬對於能在坎城看完該片感到幸運，「在場觀眾都是電影人，感受很不同，有些笑點或是荒謬的劇情，可能電影人比較懂。」宋芸樺則直呼：「想看第二次！」她表示戲份雖少，但能見到她花2個月準備角色的用心，「大銀幕騙不了人！」該片於7月19日在台上映。

(中時 )