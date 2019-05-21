電影《灼人秘密》緊扣演藝圈潛規則，吳可熙身兼編劇和主角，將好萊塢淫魔哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）醜聞加入劇情，讓電影在坎城首映前就獲得不少關注，導演趙德胤接受美媒採訪時大讚吳可熙：「她並不是專業訓練的編劇，但是她從心裡出發，用想像力撰寫，毫無限制。」更表示：「我身為一個男性導演是寫不出這種劇本的。」

趙德胤過去總能以低預算拍出劇情電影、紀錄片，他表示：「這次拍了許多配角和其他畫面，也因此提高不少花費。」而新片預算遠超過他眾多前作的成本，甚至比《再見瓦城》多一倍，資金高達台幣6000萬元，他表示自己正在嘗試不同的電影語言，「整部電影資訊、符號比較多，一般觀眾可能要慢慢看，這部電影的結構必須細細思考才會懂。」

但一部由女性撰寫，從女性出發的劇本，為何由男性執導？趙德胤從容回應：「如果由女性來執導，恐怕會加重女性的觀點，加上這位女主角來自鄉下，在大城市工作，就像是我一個『外來者』的經歷，一個在台灣的緬甸人。」因此他有信心能表達劇本中想法。

(中時 )