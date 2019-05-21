2014年台南市議長選舉，被控跑票遭民進黨開除黨籍的台南市議員蔡秋蘭，21日獲高等法院更一審改判黨籍存在後低調表示，「我只是要討一個公道」，讓司法還她清白；至於是否會申請回復黨籍？蔡秋蘭認為，「再說吧！」

蔡秋蘭說，當年正副議長選舉時，她有按照黨團的決議投票給賴美惠，並沒有跑票，事後也接受指紋鑑定，但市黨部及黨團仍認定她跑票，中評會也在沒有證據的情況下，違反程序將她開除黨籍，讓她十分不滿。

據查，2014年九合一大選，民進黨在台南市取得過半議員席次，黨團決議由賴美惠、郭信良搭檔參選正副議長，原本以為穩操勝券，但因5人跑票，最後由國民黨李全教以29票對26票取得議長寶座。

事後，民進黨認定陳朝來、蔡秋蘭、梁順發、莊玉珠、曾王雅雲等5人跑票，經中評會決議全數開除黨籍。但蔡秋蘭不服，提出確認黨籍存在之訴。一、二審雖都敗訴，但更一審逆轉勝訴，此案仍可上訴。

(中時 )