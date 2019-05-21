監察院對公平會與高通公司訴訟和解案提出糾正，公平會今（21）日表示，本案涉及之專利權議題具高度專業，公平會為依法設立之合議制獨立機關，訴訟和解過程均經委員會議合議後決議通過，且公平會已在監察院調查過程中提供相關資料並向監察委員充分說明，對於監察院仍通過糾正案深表遺憾。

公平會表示，本案訴訟和解在法院合議庭由法官主導下成立，與確定判決有同一效力，且聲請訴訟參加人所提抗告亦經最高行政法院裁定駁回，本案訴訟程序均已終結；對於本案採取訴訟和解之決定，監察院應尊重公平會身為獨立機關的專業判斷。

針對監察院稱和解內容同意高通與競爭者簽訂互不控訴契約，有過度介入市場機制之嫌。公平會指出，高通公司承諾若未先就行動通訊「標準必要專利」（SEP）向晶片供應商提出依公平、合理且無歧視（FRAND）原則之授權條款，不得對該晶片供應商提起任何訴訟，此項承諾在於約束高通公司不得濫行專利訴訟，監察院所稱顯然有所誤解。

公平會表示，監察院指稱「以投資換取罰鍰，違反不當聯結禁止原則」，高通已於訴訟和解內容做出相關承諾，對台灣半導體、資通訊產業及相關上、中、下游廠商具正面影響，公平會是依法基於整體公益與高通公司達成訴訟和解，並無違反不當聯結禁止原則。

至於監察院稱「本案不符合獨立機關決策透明之要求」，公平會亦指出，智慧財產法院合議庭依據「智慧財產案件審理法」，認為本案以秘密、不公開審理方式進行為宜，並要求各方在和解過程中保密，公平會遵照法院指示，於法有據。

(中時 )