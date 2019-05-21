Janet（左）、大霈出席比基尼新品發表秀。（ROXY提供）

外景女神Janet與陽光師妹大霈21日出席比基尼新品走秀，Janet坦言生了兒子Egan後，不僅下腹部「肉鬆」、「皮鬆」，胸部也因餵奶而下垂，孕前腹肌練得很美，產後皮竟然鬆到可以拉起來「玩」，全部擠在一起像「貝果」，後來她告訴自己「生完皮膚就是會皺、奶就是會垂，自信就是性感」，老公George也不介意，認為那些都是當媽媽的印記，也有不同的性感。

長期主持外景節目的Janet與大霈有許多在鏡頭前穿比基尼的經驗，兩人被問是否曾穿比基尼走光時，都大笑自招經驗很多。大霈笑說自己個性大剌剌，她主持《水下三十米》曾到塞班島的馬里雅納海溝附近出外景，當時需要從5公尺高的斷崖上跳水，沒想到一跳下水，她的比基尼被沖走，「當地的原住民小弟弟雖然去幫我撿，卻一直鬧我，假裝不還我，真的糗到爆」。

Janet的走光經驗更慘烈，她說有次到帛琉出外景必須跳水，為了姿勢漂亮，她頭下腳上完美落水，沒濺起什麼水花，哪知竟然整件比基尼泳褲被水沖到「腳踝」，她躲在水裡拼命用手打出浪花想遮掩，另一手還得忙著穿褲子，狼狽撥水的模樣卻讓一旁的救護人員以為她溺水紛紛游過來，她趕緊大叫「不要過來」，造成她之後心裡有陰影，後來有次拍戲穿泳裝，忍不住「夾很緊」。

向來追求「時尚小奶」的大霈說，過去胸部一直都不是她在意的點，以前就喜歡無鋼圈內衣，比基尼也都選最簡單的三角杯，「點點有遮好就好啦」，她覺得「小奶」最好看、扁平奶最性感，平常主持、衝浪都覺得自然舒服就好，不會特別擠，否則陽光健康的感覺就沒了，這是她首次穿比基尼擠出乳溝，她大方笑說：「我是B罩杯，開闊的B！」

大霈大方透露現在有約會對象，但因為忙著主持也忙樂團「So-So Heroes瘦瘦英雄」，工作滿檔的她只能跟對方靠視訊、簡訊聯絡，「還在認識中」。Janet忍不住指著她的比基尼敲邊鼓說：「穿這套就變是了！」大霈也笑回：「催落去。（台語）」

Janet接下來將主持有別於以往的全新節目，也將有兩檔戲演出，工作的同時，她希望能多點時間陪家人，特別是帶愛玩水的Egan出去玩，更期盼可以做出一家人出遊的旅遊節目。師妹大霈五月底即將初次加入電影拍攝，這也是她第一次擔任長片女主角。結束後大霈將回歸大海繼續《水下三十米》的探險，並同時加入Discovery網路節目特別企劃擔任主持人。大霈的夏天幾乎獻給了潛水，她希望今年能夠有機會到台東或墾丁學衝浪！

(中時 )