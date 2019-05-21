「台灣大王」王柏融21日在札幌主場面對樂天金鷹左投塩見貴洋，前3打數都沒能擊出安打，8局下對決中繼左投高梨雄平才選到保送，旅日生涯最佳的連5場安打紀錄畫下句點，所屬的北海道日本火腿鬥士則以3比13落敗，與太平洋聯盟老二樂天的勝差擴大至1.5場。

王柏融從4月29日賽後被放入傷兵名單，到5月14日復出後4戰，連5場都敲出1支安打，今天他擔任5棒DH，但3次打擊分別擊出一壘滾地球與飛球出局，6局下還揮棒落空吞下三振，沒能從塩見手中討到便宜，打擊率從賽前的2成82降至2成76。

火腿右投金子弌大先發3局失4分，中繼的吉田侑樹在7局上也丟4分，儘管4棒中田翔在8局下擊出1分打點二壘打，王柏融獲保送，追成3比8且兩人在壘，燃起反攻希望，但渡邉諒遭三振、平沼翔太擊出三壘滾地球出局，留下殘壘，9局上再被樂天灌進5分，勝負底定。

(中時電子報)