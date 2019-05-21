日本外務大臣河野太郎21日在記者會上表示，將要求外國媒體用羅馬字標明日本人姓名時，先寫姓再寫名。例如首相安倍晉三為Abe Shinzo，而非Shinzo Abe。

河野表示，「現在已是令和的新時代，20國集團（G20)領袖峰會舉辦在即。許多媒體報導大陸國家主席習近平及南韓總統文在寅時，羅馬字的記載都先寫姓再寫名，故希望安倍晉三首相也以相同的順序『Abe Shinzo』書寫」。

日本文部科學大臣21日在內閣會議後的記者會上也表示，近期將通知各都道府縣等，日本人的姓名用羅馬字書寫時按照「姓—名」的順序寫。

日本文化廳的國語審議會2000年時便要求用「姓—名」的順序書寫姓名，但一直無法普及。文科省已要求公家省廳改進，許多中學英語教科書也從2002年左右起開始用「姓—名」的順序記載。希望在2020年舉辦東京奧運和帕奧會時能夠普及。

(中時 )