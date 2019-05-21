2020民進黨總統初選，總統蔡英文、前行政院長賴清德進入白熱化階段。近日，粉絲專頁「老天鵝娛樂」就PO出一張賴清德今年一月內閣總辭時，蔡英文給賴清德一個大大的擁抱的照片，要網友們來填空，「你覺得賴清德想跟總統說什麼？」引起許多突破盲點的爆笑回答。

粉絲專頁「老天鵝娛樂」PO文寫出，「【網友填空題】你覺得賴清德想跟總統說什麼？」。「老天鵝娛樂」解釋這張照片的背景是，「129天前，賴清德內閣總辭交棒衝衝衝，賴清德主動與蔡英文擁抱，留下此圖。對此，蔡英文表示，『一切盡在不言中』。」「老天鵝娛樂」吐槽說，「#才129天#政治變化多#水好深好可怕」。

問題一出，網友馬上噴出各種創意回答，「賴：妳比想像中的難推倒…」、「敢出來初選，老娘一定弄死你」、「英：你可以滾了。德：別怪我選宗痛」、「我要取代妳」、「這叫人前擁抱背後插刀嗎？」。還有許多人貼出梗圖，表示出兩人一爭鬥，必有一敗才甘心的效果。

網友各種創意回答跟梗圖連發。（圖/翻攝自老天鵝娛樂FB）

(中時電子報)