NHK電視台21日報導，日本一家人工智慧（AI）開發公司宣布，在本月18日舉行的日本司法預備考試之前，該公司開發的AI系統事先預測並正確解答出6成考題，有可能超過了及格線。該消息或引發對現行出題體制的爭議。

這項AI系統名為「未來問」，由東京一家初創企業開發出。針對18日實施的司法預備考試，AI系統透過學習考試範圍內的法律知識並研究歷年真題（考古題）等，事先預測考題並進行解答。結果顯示，AI成功預測並正確解答的考題，達到實際出題內容的6成。

包括基礎知識問題在內，過去2次司法預備考試的合格線需達到正確率59％以上的水平。該公司認為，如果這一傾向此次沒有發生改變的話，那麼AI很有可能通過考試。

此次，AI系統學習了過去8年的真題以及3500頁的習題集，並且掌握了網上的法律術語。在此之上，AI系統從龐大的數據中分析出題傾向，進行解答。

據NHK電視台，該公司社長鬼頭政人表示：「AI已切實滲透到方方面面。我覺得，教育及應試領域最能體現這一點。不只是應試，在日常學習中AI也將不斷滲透。」該公司計劃推出服務，將AI預測出的問題有償提供給報考者。

另一方面，該公司宣布這一消息後，也有可能為現行的出題體制帶來爭議。司法預備考試實施方日本法務省表示，「對於個別的考題預測，不便做出評價」。

(中時 )