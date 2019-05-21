67歲資深藝人恬娃為了力挺郭台銘選總統，喊出她要拍全裸寫真集，甚至只要郭台銘當上總統她就要裸奔！這讓郭台銘接受記者提問時，直接嚇到回絕「先不要」，不過她老當益壯再公開第二發，甚至公開丁字褲照。

資深藝人恬娃為了支持郭台銘選總統，喊話要出寫真集。（圖／恬娃提供）

據《自由》報導，恬娃為了郭台銘想要拍全裸寫真集，甚至送上半裸不露點感謝長輩圖寫上「恬娃回報感謝全世界！」郭台銘今現身，被問恬娃出版寫真力挺一事，郭台銘表示：「先不要，不然我回家面對妻小恐怕很難過。」更說非常感謝每一位拚經濟的人，但是全裸寫真集真的不必了。

恬娃曬大尺度照，原來背後有期待未來執政者的深意。（圖／恬娃提供）

如今恬娃更釋出第二發照片，並表示她誠意十足，且對自己67歲的狀態相當滿意，且胸部自然沒有整過，相當自豪。她也接受《中時電子報》訪問表示，她主要目的是希望郭台銘如果能當選，可以不要像現在的當權者一樣，希望能給弱勢與資深藝人釣竿，而不是只給魚餌，這樣只會肥到上層有錢有勢的人。

恬娃也表示，她最主要是希望未來的當權者可以重視弱勢與資深藝人，希望直接給他們釣竿，而不是只給魚餌。（圖／恬娃提供）

(中時電子報)