國內商旅車市場目前以VW與Mercedes-Benz兩大品牌為主，加上Ford、Hyundai、Peugeot等品牌，市場規模約在5500台，和泰汽車昨天發表全新GRANVIA，正式跨足台灣商旅車市場，並訂下1500台的年度銷售目標。

和泰汽車表示，考量近年來出國觀光、國外來台自由行人數成長，飯店、機場接駁、小團體旅遊，加上三代同堂出遊與商務接送需求增加，因此特別引進日本TOYOTA製造的新世代豪華商旅車GRANVIA，並提供6人與9人座共5個不同車型，TOYOTA也相當重視台灣市場，選擇台灣作為GRANVIA全球首發地區。

GRANVIA搭載1GD 2.8L柴油引擎，具176.8hp／45.9kg.m最大動力，考量長時間營業使用需求，更採用DPR柴油碳微粒主動濾清排氣處理系統，無須添加尿素，可節省商旅車主長期的營運成本。價位自174.9萬元至187.9萬元，直接殺進Mercedes-Benz的V-Class與VW Caravelle、Multivan等主流車款之間，來勢洶洶。

(中時 )