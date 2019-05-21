周興哲在IG曬照宣布女友的好消息。（翻攝周興哲IG）

創作歌手周興哲，今年初大方公開認愛美女主播趙岱新，日前才剛成功攻蛋開演唱會、人正在日本度假的他，21日下午在在IG限時動態發文，祝賀「最美的天使」與TVBS簽約成功，難得放閃主播女友就閃瞎粉絲。趙岱新的經紀人劉珈妍也證實這消息，表示歡迎新成員加入TVBS。

劉珈妍笑說，這位小姐才剛離開公司，就有「男友公關」幫發稿，既然被曝光了，就提前宣布好消息，「主播、空姐出身的她，未來將朝時尚精品、主持活動方向邁進，中英雙語可，缺點是已死會」。

(中時 )