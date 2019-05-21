周興哲IG放閃主播女友！恭喜「最美的天使」嫁進這裡 21:282019/05/21 中時 林淑娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 周興哲、趙岱新。（取材臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周興哲在IG曬照宣布女友的好消息。（翻攝周興哲IG） 創作歌手周興哲，今年初大方公開認愛美女主播趙岱新，日前才剛成功攻蛋開演唱會、人正在日本度假的他，21日下午在在IG限時動態發文，祝賀「最美的天使」與TVBS簽約成功，難得放閃主播女友就閃瞎粉絲。趙岱新的經紀人劉珈妍也證實這消息，表示歡迎新成員加入TVBS。 劉珈妍笑說，這位小姐才剛離開公司，就有「男友公關」幫發稿，既然被曝光了，就提前宣布好消息，「主播、空姐出身的她，未來將朝時尚精品、主持活動方向邁進，中英雙語可，缺點是已死會」。 (中時 ) #周興哲 #趙岱新 也許您會感興趣 推薦閱讀 周興哲演唱秀運動時尚 04:102019/05/18 時尚消費 周興哲登小巨蛋 表現亮眼 04:102019/05/20 時尚消費 娛樂熱門新聞 Janet、大霈穿比基尼跳水大走光！「上空、下空」比慘烈 - 娛樂 被郭台銘打槍「先不要」恬娃再露C奶第二發！ - 娛樂 胡歌自毀形象 這張照讓7萬網友求饒「快刪掉」 - 娛樂 「乾媽」賈靜雯迫不及待迎接高圓圓女兒 - 娛樂 不堪遭逼陪睡輕生10年 張紫妍案調查結果出爐 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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