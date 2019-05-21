125cc機車帶國內約有45萬台市場規模，配備碟煞系統約占30萬台，其中可縮短煞車距離的ABS版約占7成、達21萬台，可見消費者越來越重視行車安全，政府亦順勢加碼提供補助，ABS補助4000元、CBS補助1000元，補助期間到明年底，包括光陽、三陽均推出新品搶攻這波補助商機。

光陽機車執行長柯俊斌表示，根據瑞典公路管理局的研究指出：125cc以上機車若有加裝ABS機構，就有可能降低48％意外。而KYMCO在ABS領域的研究探索和應用已有20年，相關技術都很成熟。

為了因應交通部推行機車全面加裝ABS防鎖死煞車系統的政策，讓更多消費者受惠於ABS系統，KYMCO一口氣推出多款ABS版機車，自入門、實用到豪華車型都有，若加上政府4000元補貼與KYMCO再加碼，KYMCO ABS車款最低不到5萬元即可購得。

KYMCO一口氣發表新名流150 ABS、新名流125 ABS、GP 125 ABS、New Many 125 ABS、LIKE 125 ABS、VJR 125 ABS、Rancing S 125 ABS，以及全新Parkour 跑酷125等8款新車。

Parkour 跑酷125訴求於都會中很型、於荒野中更行的車款，設計師運用越野車型特有的裸把，搭配同樣裸式設計的儀表板，結合拉長的手把力矩，讓龍頭更為輕盈，騎乘時可更快速轉向、對應各種路況所需。越野車的靈魂更可在前輪高土除設計中體現，增加對抗惡路的緩衝能力，下雨天騎乘後也更易於清洗髒污。

三陽機車去年推出Z1 attila，甫上市即創下單月近3500台銷售佳績，今年追加安全升級的雙碟CBS連動剎車系統，讓騎乘者安全騎乘體驗再提升。即日起至6月28日，Z1 attila雙碟CBS版首賣優惠包括12期分期0利率、三陽加碼購車金3000元、享政府CBS補助1000元。

(中時 )