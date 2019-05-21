經過多次溝通協調，社區與縣府達成共識，未來芒果樹將移植到豐收村連接到大民北路的舊路上。（張亦惠攝）

嘉義縣民雄鄉中正大學前由三興村至豐收村內的芒果樹已有百年歷史，中正大學「重構大學路」將於22日與東榮國小、豐收村社區發展協會合作共同舉辦「戀戀芒果火燒庄」校外教學，讓學生更了解自己家鄉的歷史，這也是豐收村首次舉辦以芒果樹為主題的活動。

重構大學路計畫主持人管中祥表示，活動有社區居民及東榮國小演出，也會由村民講述豐收村與芒果樹歷史外，中正大學師生也將帶領小朋友導覽五穀王廟及陳家洋樓，讓東榮國小同學體驗卡檨仔（打芒果）、製作芒果青，並分組訪問地方耆老，採集歷史，認識在地文化。

豐收發展協會總幹事李銘柱指出，活動從早上8點半在好收路千葉宿舍門口展開，上午10點半結束，將會封閉豐收村舊路進行上課，已向鄉公所申請路權，請用路人留意，繞道通行。

據了解，日前大學路二、三段申請「前瞻道路品質提升計畫」獲補助，將拆除快慢分隔島改置中央分隔島，沿線老芒果樹也因此需移植，因未與社區溝通引發鄉民不滿。鄉民認為，芒果樹是過去百年來生活的記憶，經過多次溝通協調，社區與縣府達成共識，未來芒果樹將移植到豐收村連接到大民北路的舊路上。

管中祥強調，希望透過此次活動讓鄉土教育更具生活化、更有現場感，尊重自然生態、扎根社區生活，也讓同學認識在地，進而關懷鄉土，未來也希望能繼續在移植芒果樹的路段舉辦相關文化活動。

(中時 )