蕭邦Basel Novelty年度新款珠寶腕表登台，風格勇於打破成規，充滿驚喜之美。（Chopard提供）
蕭邦Basel Novelty年度新款珠寶腕表登台，風格勇於打破成規，充滿驚喜之美。（Chopard提供）
蕭邦經典Happy Sport Oval腕表推陳出新，橢圓型表盤是一大亮點。（Chopard提供）
蕭邦經典Happy Sport Oval腕表推陳出新，橢圓型表盤是一大亮點。（Chopard提供）
蕭邦Happy Sport Oval玫瑰金鑽表，67萬5000元。（Chopard提供）
蕭邦Happy Sport Oval玫瑰金鑽表，67萬5000元。（Chopard提供）
蕭邦Happy Sport Oval精鋼鑽表，50萬4000元。（Chopard提供）
蕭邦Happy Sport Oval精鋼鑽表，50萬4000元。（Chopard提供）
蕭邦Happy Diamonds珠寶表，5顆滑動鑽石，雙表圈鑲鑽，49萬8000元。（Chopard提供）
蕭邦Happy Diamonds珠寶表，5顆滑動鑽石，雙表圈鑲鑽，49萬8000元。（Chopard提供）
蕭邦Happy Hearts項鍊，滑動鑽石置身兩層透明藍寶石水晶之間，10萬8000元。（Chopard提供）
蕭邦Happy Hearts項鍊，滑動鑽石置身兩層透明藍寶石水晶之間，10萬8000元。（Chopard提供）
蕭邦L'Heure du Diamant珠寶表，珍珠母貝表盤，表圈鑲鑽，318萬元。（Chopard提供）
蕭邦L'Heure du Diamant珠寶表，珍珠母貝表盤，表圈鑲鑽，318萬元。（Chopard提供）
蕭邦L'Heure du Diamant珠寶表，蛋白石表盤，表圈鑲鑽，183萬6000元。（Chopard提供）
蕭邦L'Heure du Diamant珠寶表，蛋白石表盤，表圈鑲鑽，183萬6000元。（Chopard提供）

蕭邦（CHOPARD)於3月巴塞爾表展（BASELWORLD）才剛發表的「Basel Novelty」年度新款珠寶和腕表，即起正式登台巡迴展出，經典Happy Sport腕表換上橢圓形表盤，讓女人愛不釋手的Happy Hearts珠寶也有了新樣貌，將滑動鑽石置身在雙層透明藍寶石之間，勇於超越經典、打破成規，充滿了驚喜之美。

Happy Sport腕表誕生於1993年，設計靈感源自蕭邦聯合總裁暨創意總監Caroline Scheufele的創意，她不但以精鋼鑲鑽的衝突式混搭詮釋腕表，且在表盤內裝飾滑動鑽石，讓鑽石可隨著肢體律動跳躍旋轉，充滿樂趣，向來深受女性消費者的喜愛。

如今，Happy Sport腕表再度推陳出新，以橢圓型表盤取代傳統的圓型表盤，新款Happy Sport Oval腕表風格更加嫵媚柔美，充滿優雅女人味。除了延續精鋼鑲鑽的衝突美感外，也有玫瑰金和精鋼混搭、全玫瑰金等款式可供選擇，腕表搭載由品牌自行研發製造的自動上鍊機械機芯，更添奢華。

今年「Basel Novelty」另一個焦點則是Happy Hearts鑽石系列，融入愛心和滑動鑽石兩大品牌經典元素，且是品牌最受歡迎的入門商品之一，今年新款Happy Hearts珠寶更加摩登時尚，將滑動鑽石置入雙層透明藍寶石水晶之間，在光線完美投射且一覽無遺的情況下，鑽石的躍動更加吸睛。

「Basel Novelty」全台巡迴展即起登台，全新Happy Sport和Happy Hearts兩大新品延續品牌大膽前衛的設計風格，外型設計勇於突破傳統，材質的運用也不斷挑戰創新，「Basel Novelty」全台巡迴展即起至6月2日於台北101購物中心3F旗艦店登場，6月3日至17日將在台北敦化SOGO精品店展出。

(中時 )

#腕表 #鑽石 #品牌 #珠寶 #設計