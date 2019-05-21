蕭邦Basel Novelty年度新款珠寶腕表登台，風格勇於打破成規，充滿驚喜之美。（Chopard提供）

蕭邦經典Happy Sport Oval腕表推陳出新，橢圓型表盤是一大亮點。（Chopard提供）

蕭邦Happy Sport Oval玫瑰金鑽表，67萬5000元。（Chopard提供）

蕭邦Happy Sport Oval精鋼鑽表，50萬4000元。（Chopard提供）

蕭邦Happy Diamonds珠寶表，5顆滑動鑽石，雙表圈鑲鑽，49萬8000元。（Chopard提供）

蕭邦Happy Hearts項鍊，滑動鑽石置身兩層透明藍寶石水晶之間，10萬8000元。（Chopard提供）

蕭邦L'Heure du Diamant珠寶表，珍珠母貝表盤，表圈鑲鑽，318萬元。（Chopard提供）

蕭邦L'Heure du Diamant珠寶表，蛋白石表盤，表圈鑲鑽，183萬6000元。（Chopard提供）

蕭邦（CHOPARD)於3月巴塞爾表展（BASELWORLD）才剛發表的「Basel Novelty」年度新款珠寶和腕表，即起正式登台巡迴展出，經典Happy Sport腕表換上橢圓形表盤，讓女人愛不釋手的Happy Hearts珠寶也有了新樣貌，將滑動鑽石置身在雙層透明藍寶石之間，勇於超越經典、打破成規，充滿了驚喜之美。

Happy Sport腕表誕生於1993年，設計靈感源自蕭邦聯合總裁暨創意總監Caroline Scheufele的創意，她不但以精鋼鑲鑽的衝突式混搭詮釋腕表，且在表盤內裝飾滑動鑽石，讓鑽石可隨著肢體律動跳躍旋轉，充滿樂趣，向來深受女性消費者的喜愛。

如今，Happy Sport腕表再度推陳出新，以橢圓型表盤取代傳統的圓型表盤，新款Happy Sport Oval腕表風格更加嫵媚柔美，充滿優雅女人味。除了延續精鋼鑲鑽的衝突美感外，也有玫瑰金和精鋼混搭、全玫瑰金等款式可供選擇，腕表搭載由品牌自行研發製造的自動上鍊機械機芯，更添奢華。

今年「Basel Novelty」另一個焦點則是Happy Hearts鑽石系列，融入愛心和滑動鑽石兩大品牌經典元素，且是品牌最受歡迎的入門商品之一，今年新款Happy Hearts珠寶更加摩登時尚，將滑動鑽石置入雙層透明藍寶石水晶之間，在光線完美投射且一覽無遺的情況下，鑽石的躍動更加吸睛。

「Basel Novelty」全台巡迴展即起登台，全新Happy Sport和Happy Hearts兩大新品延續品牌大膽前衛的設計風格，外型設計勇於突破傳統，材質的運用也不斷挑戰創新，「Basel Novelty」全台巡迴展即起至6月2日於台北101購物中心3F旗艦店登場，6月3日至17日將在台北敦化SOGO精品店展出。

(中時 )