鴻海董事長郭台銘宣布參選後，近日展開一連串參訪行程，他的一舉一動成為關注的焦點。也許是台灣首富太令人好奇，有媒體發現，郭台銘的座車竟然擺了平價礦泉水、運動飲料，而他全靠這些東西補充體力。對此，宅神朱學恒酸度破表連呼5個震撼，諷刺媒體廢文已到某種不可思議的新境界。

有媒體報導，郭董參選行程滿滿，一般人可能以為他體力好，一定有什麼養生保健秘方，但記者無意間捕捉到他的座車內部，原來他這麼庶民化，車內放了一堆平價的10元礦泉水和20元運動飲料，而他全靠這些東西補充體力，還說這印證郭台銘身上聞不到富與貴的味道。

對此，朱學恒今在臉書發文大酸，「震撼！郭台銘跟我們一樣用嘴喝水；震撼！郭台銘跟我們一樣晚上睡一張床；震撼！郭台銘跟我們一樣用屁股坐椅子；震撼！郭台銘跟我們一樣用嘴喝水；震撼！郭台銘的助理車上垃圾都不整理！」

台灣首富也喝平價水的報導，引起網友熱議，各種揶揄神句紛紛出籠，「震撼！郭台銘跟我們一樣要呼吸空氣~」、「震撼！台灣首富也會『吃喝拉撒睡』」、「震撼，原來郭董也喝水」、「震撼！ 宅神也跟我們一樣會吃滷蛋！」、「比韓國瑜少一碗滷肉飯」、「天啊！連吸的PM2.5都一樣」「不知道有什麼飲料，是我們買不起的……」、「這麼快又要造另一尊神了」。

(中時電子報)