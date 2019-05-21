中華民國總工會理事長陳杰強調台灣低薪問題一定要徹底解決，否則基層勞工的基本生活需求將無法獲得滿足。（謝瓊雲翻攝）

未來勞動國家研討會上，陳杰為台灣低薪問題提出對策，呼籲政府以「加薪抵稅」措施，拉高企業加薪解決勞工低薪危機。（謝瓊雲翻攝）

中華民國總工會理事長陳杰21日參加未來勞動國家會議（National Dialogue on Future of Work）時，呼籲政府應正視台灣勞工低薪與人工智慧機器人取代人力降低工作機會的挑戰，應透過「加薪抵稅」措施，拉高企業加薪解決勞工低薪危機。

ITUC-AP（國際工會聯合會亞太組織）與中華民國總工會、勞動部21日起一連二天，在台北市舉辦National Dialogue on Future of Work（未來勞動國家研討會），匯聚台灣政府、學者、企業與勞工界代表，一起就未來勞動議題，進行高度對話。

ITUC-AP經濟與社會政策主任Francis Kim首先以「為更光明的未來而努力」為題，進行國際勞工組織全球工作委員會報告；、中正大學勞工關係系副教授林淑慧代表全總，響應國際勞工局「未來工作機會」提出關注建議；再由Francis Kim、林淑慧與總工會代表、資方代表、與勞動部官員，針對「台灣的可持續和包容性發展」進行對話。

勞動部綜合規劃司長王厚誠、中正大學勞工關係系副教授藍科正發表「台灣為創造美好未來，當前社會保障制度的改革」。

22日將針對增加能力建構的投資、增加尊嚴和永續勞動的投資、增加勞動體制的投資三大議題進行探討，期能「攜手共創美好未來」，最後將由陳杰針對「關於工作未來的三方聲明：加強勞動體制投資、使台灣所有人都能享受包容、永續和繁榮的尊嚴勞動」，發表總結。

陳杰指出，台灣低薪問題一定要徹底解決，否則，基層勞工的基本生活需求將無法獲得滿足，且仍有一大段距離，期待政府應拿出具體辦法加以提振企業加薪意願，「加薪抵稅」將是一大對策。

此外，金融業因ATM、APP等科技智能技術發展，大幅降低人力需求，陳杰強調，科技高度發展後，AI人工智慧勢必取代基層人力需求，降低工作機會，政府有必要正是此一問題的嚴重性，及早因應。

(中時 )