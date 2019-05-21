美國貝爾直升機公司(Ball)的V-280「勇猛」(Valor)傾轉旋翼機，是目前研發進度最快的高速垂直起降運輸機，貝爾將要以V-280來參與美國陸軍的聯合多功能直升機的競爭案，他們剛剛展示了該機的低速敏捷機動測試，也於稍早公布性能影片(片段)。

防衛新聞(Defense News)報導，貝爾公司V-280專案經理萊恩‧安傑(Ryan Ehinger)表示，V-280自2017年12月首次飛行以來，在後續的大約一年半的時間裡，累積了上百小時的測試飛行，也就能夠推展重要的技術示範工作。

Bell V-280 Valor -- Low-Speed Agility

他在5月17日接受軍事媒體採訪中說，許多人談到傾轉旋翼機 ，都會批評靈活性不足，然而現在貝爾將會告許大家，傾轉旋翼機也可以表現的很靈活。他強調，V-280在滾轉和偏航的操縱方面，都能符合美國陸軍所定的操控性能標準，同時不會犧牲操作所需的速度、射程或有效載荷。

到目前為止，V-280飛行時數超過110小時、地面轉子測試超過225小時，而且已經證明它的飛行速度相當快，達到300節的速度(時速557公里)，可在海拔3505公尺的高空飛行，最近還完成了快速繩索吊降的示範。

(中時電子報)