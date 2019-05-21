蔡康永新節目《親愛的結婚吧》20日晚在WeTV全台獨家首播，首集嘉賓邀請到林允、田亮以及毛曉彤。林允曾演出周星馳電影《美人魚》她曝自己的愛情觀是「快樂做自己」，田亮則分享結婚12年來，從戀愛進階到婚姻的秘訣，就是「把對方的好放在心裡」，並認為愛情是浪漫的，但婚姻不離不棄最感動。

《親愛的結婚吧》是一檔婚戀觀察真人秀，觀察在戀愛中的人顯示什麼樣的跡象，進而邁向婚姻。蔡康永在節目中出「犀利愛情考題」，問林允是否單身，又追問戀愛次數，林允說自己單身，不記得戀愛次數，最短戀愛相處時間一年。而節目一位素人女嘉賓每次出門前化妝要超過三小時，讓現場男嘉賓感到不可思議，再被問到女生化妝化得久是樂趣？林允也大方同意，讓田亮也對美的勢力低頭。

一對網紅情侶也在節目中說他們的手機密碼雙方都知道，這讓田亮大感驚訝，林允則補充，現在年輕人都是這樣玩的，讓田亮驚嘆自己是否老了。林允也說：「我可以不去看，但我就是要解開你的手機。」林允也爆料，家裡的床單是Hello Kitty，她也給前任男友用Hello Kitty的床單，坦言自己很喜歡，但是對方很受不了，這讓蔡康永很有感地直呼：「粉色的房間很可怕！」也透露他有一位朋友甚至把洗手間做成粉紅色的，結果所有到他家的男生都「上」不出來！

(中時 )