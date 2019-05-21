《香港經濟日報》21日報導說，陸美貿易戰升級，並漸變成科技戰，美國連串行動封殺華為手機以後，忽稱大陸製造的無人機偷取資料，引發揣測。倘美國下一打擊目標是無人機，大陸無人機製造商大疆（DJI）勢首當其衡，DJI可謂行業霸主，在全球民用無人機市場的市占率逾70％。

市場研究公司Skylogic Research數據顯示，DJI無人機銷售全球最強勁，全球74％無人機都由DJI生產，於美國及加拿大地區，更達79％。業內人士指，民用無人機技術上，DJI處於領先地位，加上軟體操作簡單，配置的鏡頭強大，因而受美國普通消費者，甚至較專業的組織歡迎。

《香港經濟日報》指出，DJI的興起，與香港甚有關連，其創辦人汪滔是香港科技大學陸生，畢業作品便是研究無人機系統，畢業後繼續無人機工作，但香港租金過高，他只好轉到深圳發展。DJI後來成為空拍一哥，汪滔身家暴漲，晉身胡潤富豪榜。

無人機能配備高清鏡頭和熱能探測器等設備，在幅原遼闊和行業廣泛的美國，廣泛應用於政府和商業領域上。無人機節省人力物力，到達人類難以接近的地方，不論在天災救援、火警、建築、商業送貨等範疇貢獻良多。

統計顯示，美國政府使用無人機的比例激增。2016年，美國沒有一個州份的交通部門每日使用無人機；到了現在，幾乎所有州份都有使用無人機協助交通工作，包括探測路橋損毀情況，以及監察交通狀況等。範疇另遍及軍事、農業和社會事務。

美國有線新聞網（CNN）報導，美國及加拿大有8成無人機來自大陸的DJI，同時DJI能配合網際網路晶片，有能力向外界傳送資料，引起美國多個部門關注。

2017年，美軍曾發出下令禁止使用DJI無人機，稱之傳送基建和執法資料予大陸政府。

2018年，洛杉磯移民及海關執法局的報告指，DJI無人機選擇性針對政府和私人機構，擴大竊取美國機密資料的能力，建議購買相關產品時，廢除其連接網際網路的能力。

不過，DJI多次強調公司獨立於大陸政府，不會藉網際網路傳送用家資料，用家能全權決定怎樣使用數據。美國諮詢公司Kivu Consulting先前亦發表報告，雖然建議DJI作多項改善，但同意DJI有能力保護用戶數據。

(中時 )