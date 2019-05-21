一名15歲少年睡覺醒來卻赫見包括父母和姊姊，共三人都陳屍在姊姊房中，警方勘驗發現死者的脖子上，都有致命的銳器刺傷，唯一倖存的兒子告訴警方，前一晚寫作業寫到凌晨4點，所以很晚睡，睡前家中並無異狀，醒來時已經超過11點了，結果就發現家人都已經倒在姐姐房間裡。

這是日前發生在南韓的一起幾近滅門血案，全家4人，只有最小的兒子逃過死劫。據當地媒體報導，員警在現場沒發現打鬥或被入侵的痕跡，少年手上也沒有傷口等任何犯案跡象，不排除外人闖入家中犯案的可能性。

不過警方根據報案少年說，父親事業失敗，欠債上億，導致家中經濟陷入困境。據《TVBS新聞》報導，少年說她姐姐雖仍就讀高中，但平時就會和父母討論家中情況並分擔壓力。據他透露，前1天下午聽見父母和姐姐在討論家裡經濟狀況，當時曾提到一些悲觀的想法，想不到再次見面已是天人永隔。

據報導，命案現場50歲的爸爸被發現時倒在房內地板上，46歲的媽媽和18歲的姐姐則都躺在床上，父親身上有疑似自殘造成的傷口，母親除了脖子上的致命傷，身上其他地方沒有任何傷口；而女兒手上則有疑似防禦時出現的傷痕。

警方綜合判斷，也不排除可能是父親殺害妻子及女兒後自殺，但男子身上有多處的傷口，究竟是他殺或是自殺，還要解剖相驗釐清。

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