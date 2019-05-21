新北市前市長朱立倫「台灣更好」臉書直播，今日與國民黨副主席郝龍斌，從兩岸、外交、國防、經濟、能源及內政六大面向，共同點評蔡英文總統就職三年的表現。朱以「治國無方、只顧撿槍」評價蔡總統不顧百姓民生，只求個人政治利益，郝則以「反民意、反民主、反民生」的三反，痛批蔡英文創造對立，撕裂台灣人民感情，讓軍公教勞都傷心，讓老百姓傷肺。

蔡總統就職三周年記者會以「三年有成」為主軸，郝龍斌反問，是不是「自我感覺良好」，怎麼不去問問同黨競爭總統參選人的賴清德，是否也有三年有成的共同感受？朱立倫也點出，賴清德一方面要為民進黨治國無方負責，另一方面他辭職投入參選，其實就是對蔡總統執政的不信任、沒信心投票。

談到總統最重要的兩岸、外交及國防職權，朱、郝感嘆，在蔡上台之後，中華民國邦交國已經斷了五個，還有第六個處於岌岌可危狀態，現在邦交國數是有史以來最低，僅十七個，且多是人口數低、沒有經濟實力的國家。民進黨政府不僅是競標式的金援外交，更是外交休克，完全走不出去。

郝龍斌也批評現在台灣國防過分依賴美國，大多數靠軍事採購，根本是花錢繳保護費。兩人都提到，國防的關鍵是和平，總統應該要避免戰爭，創造和平的環境、穩定的兩岸關係。然而蔡英文總統為了選舉操作，不斷以意識形態刺激大陸，以增加自己民意的支持度，這就是辣台妹在做的事，到處撿槍。

朱立倫則提出，尊重軍人以及維持軍方士氣，對台灣國防亦十分重要。他以訪問美國史丹佛大學時，與將領出身的學者座談經驗分享，美國軍方最關心的是台灣軍方的士氣問題。若為了捍衛中華民國而戰，軍人當然是士氣高昂，但若是為了台獨、為了推翻中華民國造成戰爭，則會引發為何而戰的質疑。

他以美國為例，不論對現役或是退伍軍人，都是相當尊重與照顧，機場甚至設有軍人專用的貴賓室，把願意保家衛國的軍人視為英雄，決不可能去砍士兵或退伍軍人的福利。

反觀民進黨，為了政治與選票，不斷修理軍人、打壓軍人，讓社會上很多人對軍人看不起，甚至去創造軍方與一般社會大眾敵對的氛圍，當然大大打擊軍方士氣。郝龍斌也痛批，現代社會應該是軍人國家化，沒有政治立場，但蔡政府卻要軍人做政治表態，甚若表現出政治不正確，就難以在軍隊中生存，這對於軍方保衛國家的天職，是十分嚴重的打擊。而年金改革的過程，對軍公教汙名化，打擊基層士氣，將動搖國本。

(中時 )