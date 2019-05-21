《娛樂百分百》熱門單元「凹嗚狼人殺」。（八大）

八大《娛樂百分百》單元「凹嗚狼人殺」，把益智桌遊延伸成真人版鬥智，去年推出後意外帶動「追狼」熱潮，在YouTube平台曾經一集創下百萬點閱！歌手陳零九因參加錄影，機智反應及分析能力一戰成名，讓網友刮目相看，成為狼人殺網紅。日前他發揮創作長才，邀同為創作歌手的邱鋒澤，共同為這單元譜寫歌曲，也成為《娛樂百分百》開播以來的首例。

「凹嗚狼人殺」考驗邏輯思考能力，節目主持群羅志祥、愷樂、宇辰及風田，常輪番上陣，與其他藝人廝殺鬥智，播出後深獲觀眾及網友喜愛。尤其節目在頻道播完後，立刻在網路上線同時，曾經一度創下在線觀看人數衝到1萬8千人，每次皆超過千則網友留言熱議。為回應大批粉絲們的熱愛期盼，製作單位調整單元的排播頻率，從不固定推出，改為每週兩天常態播出。

單元常客陳零九，沒料到參與遊戲人氣再度攀升，於是邀邱鋒澤聯手為「凹嗚狼人殺」寫下主題曲〈天黑請閉眼〉，日前還重返八大電視拍攝MV。

他們表示，當初在邀狼伙伴們一起參與MV拍攝時，第一個想找的就是「凹嗚狼人殺」推理遊戲中，經常成為反指標的趙正平，而老大哥趙正平除了常在節目裡逗樂眾人，連拍MV時，都能在對嘴獻唱時都能搞笑魂噴發，脫稿起身看歌詞大字報，引起全場大笑，讓他尷尬吐露心聲：「歌詞不太像我這個年代的人唱的啦！」

經常在「凹嗚狼人殺」中互相鬥智的狼伙伴愷樂、吳心緹、趙正平、詹子晴、婁俊碩、凱希、小賴等人卸下遊戲時的對立，情義相挺，現身拍攝MV，《娛樂百分百》在直擊拍攝過程中，捕捉到身兼導演的邱鋒澤發號施令，請愷樂依歌曲意境鋪陳，趴睡在桌面上，讓忙碌的她喜獲能藉機小睡片刻的演出橋段，當場感謝導演，笑說：「好棒喔！好喜歡這個劇情！」

(中時 )