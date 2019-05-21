本月18日，日媒拍到日相安倍晉三在位於神奈川縣的高爾夫球場練習高爾夫球。5月25日，川普將作為新天皇即位後的首位國賓訪問日本，安倍將和川普在球場上展開第五次「高爾夫外交」。

媒體預測，兩人將在球場上商討兩國關係和國際問題；預計在本月26日，川普將在相撲館觀看日本傳統競技項目相撲，並將走上相撲土台，為獲勝方頒發「川普杯」。

(旺報 )