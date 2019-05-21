迎接川普訪日 安倍狂練高爾夫 22:112019/05/21 旺報 潘維庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 本月18日，日媒拍到日相安倍晉三在位於神奈川縣的高爾夫球場練習高爾夫球。5月25日，川普將作為新天皇即位後的首位國賓訪問日本，安倍將和川普在球場上展開第五次「高爾夫外交」。 媒體預測，兩人將在球場上商討兩國關係和國際問題；預計在本月26日，川普將在相撲館觀看日本傳統競技項目相撲，並將走上相撲土台，為獲勝方頒發「川普杯」。 (旺報 ) #川普 #高爾夫 #相撲 #球場 #安倍 也許您會感興趣 推薦閱讀 受困於種族主義的「川普主義」 04:092019/05/17 論壇廣場 川普稱不希望與伊朗戰爭，對「鷹派」波頓頗有微辭 18:272019/05/17 國際 總統牌失靈 川普去年收入縮水 19:452019/05/17 財經 總統牌失靈 川普去年房地產收入縮水 04:092019/05/18 全球財經 李鎮宇專欄－川普華麗轉身 中美貿易戰新章啟動 04:092019/05/19 財經要聞 太難看！同黨議員首開槍 籲彈劾川普 16:232019/05/19 國際 審視台日關係虛與實 04:102019/05/21 論壇廣場 川普強硬放話：只簽美國有利的協議 04:102019/05/21 財經要聞 專家：陸年底會低頭 川普將贏貿易戰 12:552019/05/21 國際 川普傷害美經濟! 鞋業巨頭率173美企怒吼 20:002019/05/21 財經 國際熱門新聞 農產價格暴跌 美農業遭貿易戰捲入完美風暴 - 國際 美剛重拳打華為 又盯上陸大疆科技無人機 - 國際 專家：陸年底會低頭 川普將贏貿易戰 - 國際 霸氣！任正非：華為不需要美90天寬限期 - 國際 虛驚一場？ 谷歌終止華為合作計畫喊停 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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