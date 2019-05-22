興仁國中的校花「鳳凰木」歷史悠久，每逢畢業季花朵盛開時，樹冠相當壯觀美麗。（袁庭堯攝）

鳳凰木總是讓人聯想到畢業的離情依依，高雄市興仁國中校區內有一株高齡不可考的老鳳凰木屹立不搖，自1981年校舍建立以來就存在，1999年被全校師生票選為校花迄今。因為樹蔭面積廣大，過去是學生們早上升旗典禮、朝會的最佳地點，也是下課後追逐嬉戲、約定集合的代表地，乘載了數十屆興仁國中畢業孩子們的回憶。

興仁國中最廣為人知的，就是一段棒球的精彩故事。學校的青少棒球隊曾在2012年擊敗強敵日本、拿下第七屆亞洲青少棒錦標賽冠軍。當時，一支集結素人的球隊竟然一路過關斬將、擊敗亞洲強敵的故事激勵人心。但時過境遷，少子化的趨勢之下，校方也積極拓展藝術人文、音樂、技職等多元教育，擁有不錯的發展成績。

學校直笛團曾拿下全國音樂比賽冠軍，樂團成員多半來自清寒或弱勢家庭，從完全不會到上台演奏，還能到社區到處報佳音、自籌比賽經費，幫助不少孩子建立起信心。

興仁國中學生的焊雕作品栩栩如生，廣泛的應用在校園造景，相當有特色。（袁庭堯攝）

為了讓孩子們更貼近生活，興仁國中與草衙當地的工廠聚落產業配合，蒐集廢五金，由工藝老師帶領孩子們進行「焊雕」創作，也創下台灣最早扎根技職教育的紀錄。作品連年在愛河元宵花燈展曝光，也成為校園佈景的特色。興仁國中在校長王文政積極推動多元教育的努力，也獲得2018教育部藝術教育貢獻獎、全國績優學校獎的肯定。

王文正表示，透過多元教育的推動，能讓孩子們在國中時期就盡情探索自己的創造力和興趣，找尋比唸書更快樂的事。11月學校將與中山大學合作，在衛武營國家藝術文化中心共同演出「前草我家的事」舞台劇，透過多元探索及學習，豐富孩子們國中時期的回憶。

(中時 )