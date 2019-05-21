大陸國務院新聞辦21日下午舉行國務院政策例行吹風會，大陸工信部副部長陳肇雄表示，大陸工信部組織相關企業，在5個省市進行攜號轉網（帶門號換電信公司）試驗，目前已累計完成近200萬人次的攜號轉網工作。

報導稱，攜號轉網一直是用戶熱切期盼，大陸國務院常務會議明確表示，今年11月底要在全大陸全面實施 。

陳肇雄表示，攜號轉網要全面實施，還要解決兩個方面的問題。首先是對三家基礎電信企業（中國電信、中國聯通、中國移動）的網路和營運系統進行必要的改造，涉及到近16億手機用戶營運系統的更新，工作較複雜。

其次，手機號碼廣泛應用在各行各業的資訊服務中，要維持原有應用不受影響，還需要對銀行、保險、證券以及網路企業等的第三方平台進行同步改造，以確保用戶攜號轉網後的使用體驗。

為解決這些問題，確保攜號轉網順利實施，今年大陸兩會以後，大陸工信部第一時間組織三家基礎電信企業和中國鐵塔公司制訂了建設改造、聯調聯測、提供服務「三階段」的工作時間表，部署在全大陸推進攜號轉網工作。

(旺報 )