連江縣角力代表隊2019年1月至今，參加全台各地賽事已拿下20金9銀15銅，成績相當優異。（葉書宏翻攝）

連江縣角力代表隊2019年1月至今，參加全台各地賽事已拿下20金9銀15銅，成績相當優異。（葉書宏翻攝）

連江縣角力代表隊2019年1月至今，參加全台各地賽事已拿下20金9銀15銅，成績相當優異。（葉書宏翻攝）

連江縣角力代表隊2019年1月至今，參加全台各地賽事已拿下20金9銀15銅，成績相當優異。（葉書宏翻攝）

連江縣角力代表隊2019年1月至今，參加全台各地賽事已拿下20金9銀15銅，成績相當優異。（葉書宏翻攝）

連江縣政府推廣角力運動至今逾20年，因一位具有國手身分的役男，開啟馬祖的角力之路，「連江縣角力代表隊」在全台享有盛名，連台灣本島學生都前往馬祖高中就讀、學習角力，代表隊2019年1月至今，在全台各賽事已拿下20金9銀15銅的佳績。

「因為阿兵哥，才有馬祖角力運動！」連江縣教育處體育保健科科長陳明生說，現任台北市體育總會角力協會總幹事洪肇欽約20多年前在馬祖服兵役，因具有國手身分，與當時的國小校長曹志忠一起推動，種下角力運動種苗，越來越多學生從小開始訓練。

陳明生表示，角力運動是縣府發展的重點項目，近年來也開始發展桌球、羽球及木球等，馬祖交通不如本島方便，為解決教練人才問題，發展出自己的訓練方式，透過傳承，由當地選手畢業後回任教練，「在地人教在地人反而更親切！」未來將積極爭取角力賽事在馬祖舉辦。

連江縣角力代表隊教練周治維表示，由於少子化影響，面臨到選手人才問題，因此，在國小階段都先以培養興趣為主，先讓學生們有興趣再開始慢慢培養，代表隊在各賽事中嶄露頭角，目前還有2名台灣本島的高中生來馬祖就學參加代表隊。

周治維提到，馬祖交通不如本島方便，加上交通、住宿等經費問題，目前都安排在寒暑假階段，帶領選手來台灣與其他學校交流、訓練，藉此加強技能。

(中時 )