鄧九雲劇中飾演張書豪姊姊。

鄧九雲（右）和陳乃榮飾演夫妻。

陳乃榮（中）劇中醉酒。

鄧九雲（左）和陳乃榮飾演夫妻，劇中有女兒。

鄧九雲在歐銻銻娛樂自製劇《如果愛，重來》飾演張書豪的姊姊，劇中陪他走過失戀期、創業與互相分享心事及鬥嘴，兩人首次合作，張書豪表示：「覺得她是一個有氣質、溫柔婉約的人，很有姊姊的感覺。特別印象深刻的一場戲，是在劇中對著姊姊、姊夫大喊『你們是臨演』的那場，當時氣氛是荒謬又搞笑，被姊姊罵的瞬間真的像是當頭棒喝。」

鄧九雲表示：「我特別喜歡書豪的粗眉毛，他很關注對手的狀態，私底下也一直叫我姊姊，拍完真的像多了一個弟弟。」問張書豪是否有陪伴好友度過失戀期的經驗？他表示：「當然有，我覺得不管是能做的，或是該做的，就是安靜的陪伴、傾聽。」鄧九雲則是最佳垃圾桶，曾陪好友買醉與出國散心，「朋友大喝醉，隔天起來宿醉太痛苦，突然就覺得幹嘛為失戀糟蹋自己的身體，就漸漸好起來了」。

劇中陳乃榮與鄧九雲飾演夫婦，陳乃榮無預警遭公司裁員，瞞著老婆每天穿西裝假裝去上班，首次詮釋失業男子：「我完全沒經歷過失業，也完全不知道上班族是什麼感覺。導演是個非常有創意又可愛的人，每次試戲總有源源不絕的靈感互相激發，看似平庸的失業男子，竟然可以那麼溫柔、可愛、愛家、有肩膀。我在過程中也借鑑學習到不少男人該有的樣子。」

他劇中因老婆鄧九雲給的經濟壓力，陳乃榮苦尋工作無果，只能和前同事聚餐訴苦，苦悶的在聚餐中開始現場創作起「失業男子的輓歌」，還開玩笑要組團，導演特別安排更貼切陳乃榮歌手特色，陳乃榮表示：「完全是純即興，這首歌不是陳乃榮寫的，是丁培中做的歌。」劇中雖陳乃榮事業重挫，不過看見弟弟張書豪想創業開漢堡店，仍義氣相挺投入資金，過去兩人曾合作過，陳乃榮表示：「書豪對我來說，是個充滿爆發力的演員，也是很有能量的人。」

(中時 )